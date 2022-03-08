Dünya Tarihteki en ağır yaptırım paketi ABD Rus petrolünü yasakladı
AMERİKA

Tarihteki en ağır yaptırım paketi: ABD Rus petrolünü yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna savaşının 13. gününde Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıklayarak tarihteki en ağır yaptırım paketini uyguladıklarını vurguladı. Biden, "ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı. Karar sonucunda ABD'de benzin fiyatlarının artacağını belirten Biden bunu dengelemek için elinden geleni yapacağını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihteki en ağır yaptırım paketi: ABD Rus petrolünü yasakladı
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın 13. gününde aldıkları yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Tarihteki en ağır yaptırım paketini uyguladıklarını belirten Biden, ABD'nin Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz ithalatı yapmasını yasakladıklarını duyurdu.

  • Karar sonrası benzin ABD'de benzin fiyatlarının artacağını da belirten Biden bunu dengelemek için elinden geleni yapacağını söyleyerek daima Ukraynalıların yanında olacaklarını vurguladı.

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"ABD UKRAYNALI MÜLTECİLERİN SORUMLULUĞUNU DİĞER ÜLKELERLE PAYLAŞACAK"

Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Tarihteki en ağır yaptırım paketini uyguluyoruz. ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz. ABD Ukraynalı mültecilerin sorumluluğunu diğer ülkelerle paylaşacaktır.

"ABD'DE BENZİN FİYATLARI ARTACAK"

  • Karar sonucunda ABD'de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya'nın saldırılarıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz.

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İki noktaya vurgu yapmak istiyorum. ABD'nin enerji üretimini kısıtladığına dair iddialar gerçek dışıdır. ABD'de karasal petrol çıkarma tesisinin yüzde 90'ı özel sektöre aittir. Ancak, bu alanlarda yeni petrol çıkarabilecek alanlar bulunmaktadır.

"PUTIN GİBİ ENERJİ KAYNAKLARINI SAVAŞ GÜCÜ OLAARAK KULLANMAYACAĞIZ"

  • Yakıt fiyatları konusunda hiç kimse endişelenmemelidir. Putin gibi tiranlara enerji kaynaklarını savaş gücü olarak kullanamayacaklarını göstermemiz lazım.

"RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ KORKUNÇ BİR İNSANLIK DRAMINA DÖNÜŞÜYOR"

Rusya'ya tekrar tekrar ateşkes çağrısında bulunduk. Onlar bunu dikkate almadı. Rusya'nın ilerleyişi korkunç bir insanlık dramına dönüşüyor. Putin hiçbir zaman Ukrayna'da zafer elde edemeyecek.

Ukrayna halkı cesaretiyle Putin'in istediğini alamayacağını gösterdi. Tanrı, Ukrayna halkını korusun."

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