​Tarikat katili doğruladı

Japonya’nın eski Başbakanı ve aynı zamanda iktidarda en çok kalan ismi de olan Şinzo Abe’nin sukasta kurban gitmesinin ardından yürütülen soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Halk arasında Moonies olarak bilinen Birleşme Kilisesi adlı Hristiyan tarikat, dün düzenlediği basın toplantısında, katilin annesinin ayda yaklaşık bir kez toplantılara katıldığını teyit etti. Abe’yi öldüren 41 yaşındaki eski asker Tetsuya Yamagami, polise verdiği ifadesinde ailesinin dağılmasına yol açan Hristiyan bir tarikatla olan bağlantısı nedeniyle Abe’ye kin güttüğü savunmuş, başlangıçta tarikatın liderini hedef almayı planladığını ancak onun yerine kiliseyi desteklediğini iddia ettiği Abe’yi de öldürmeye karar verdiğini söylemişti.

DÜNYA Eski Japonya Başbakanı Abe suikastinde yeni detaylar