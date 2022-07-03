Taşındıkları evde gördükleri şeylere şok oldular

İngiltere'nin Crewe kentinde yeni bir eve taşındıklarını düşünen bir aile gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Evin arka bahçesinde gömülü hayvan kemikleri yer alırken, çatı katında ise sinekler ve köpek kılları bulundu.
Andrew Hatton ve eşi yeni taşındıkları evde yaşamaya başladıktan sonra garip bir kokuya maruz kaldılar. Ardından evin arka bahçesine gittiklerinde gömülü kedi ve köpek iskeletleri keşfettiler. Koku geri gelmeye devam ettikten sonra çift çatı katına bakmaya karar verdi. Orada ise sineklerle ve köpek kıllarıyla kaplanmış bir duvar buldular.
Andrew yaşadığı şeyleri şu şekilde aktardı:
"Bahçeye çıktığımda ayağıma bir şey battı ve bir delik gördüm. Hemen eldiven giydim ve bir kedinin iskeletine rastladım. Bahçeyi biraz daha dolaştıktan sonra iki köpeğin iskeletine daha rastladım. Bundan sonra çocuklar arka bahçeye çıkamadılar. Sadece ön taraftaki araba yolunda oturmak zorunda kaldılar."
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BAŞKA BİR EVE TAŞINDILAR
Andrew ayrıca çatı katında bulunan ve köpek tüyünden geldiğine inandığı pire tarafından ısırıldıktan sonra hastalandığını belirtti. Aile şimdi başka bir eve taşındı ancak Andrew evi uygun hale getirmek için 5.000 Euro harcadığını iddia etti. Guinness ise ona 280 sterlinlik bir iyi niyet ödemesi ve kendi evini dekore etmesi için 220 sterlinlik bir kupon verdi.