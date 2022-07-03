Dünya Taşındıkları evde gördükleri şeylere şok oldular
AVRUPA

Taşındıkları evde gördükleri şeylere şok oldular

İngiltere'nin Crewe kentinde yeni bir eve taşındıklarını düşünen bir aile gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Evin arka bahçesinde gömülü hayvan kemikleri yer alırken, çatı katında ise sinekler ve köpek kılları bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taşındıkları evde gördükleri şeylere şok oldular
Andrew Hatton arka bahçesinde hayvan kemikleri buldu

Andrew Hatton ve eşi yeni taşındıkları evde yaşamaya başladıktan sonra garip bir kokuya maruz kaldılar. Ardından evin arka bahçesine gittiklerinde gömülü kedi ve köpek iskeletleri keşfettiler. Koku geri gelmeye devam ettikten sonra çift çatı katına bakmaya karar verdi. Orada ise sineklerle ve köpek kıllarıyla kaplanmış bir duvar buldular.

Andrew yaşadığı şeyleri şu şekilde aktardı:

"Bahçeye çıktığımda ayağıma bir şey battı ve bir delik gördüm. Hemen eldiven giydim ve bir kedinin iskeletine rastladım. Bahçeyi biraz daha dolaştıktan sonra iki köpeğin iskeletine daha rastladım. Bundan sonra çocuklar arka bahçeye çıkamadılar. Sadece ön taraftaki araba yolunda oturmak zorunda kaldılar."

BAŞKA BİR EVE TAŞINDILAR

Andrew ayrıca çatı katında bulunan ve köpek tüyünden geldiğine inandığı pire tarafından ısırıldıktan sonra hastalandığını belirtti. Aile şimdi başka bir eve taşındı ancak Andrew evi uygun hale getirmek için 5.000 Euro harcadığını iddia etti. Guinness ise ona 280 sterlinlik bir iyi niyet ödemesi ve kendi evini dekore etmesi için 220 sterlinlik bir kupon verdi.

Korku evi: Görüntüleri görenler dehşete düşüyor
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Elswick'te yaşayan 9 çocuklu aile, kiracı oldukları evde fare istilasına uğradı. Eve giren fareler, elektrik kablolarını yiyip tüm aletlerin çalışmaz durumda olmasına ve sigortaların atmasına neden oldu.<br><br>
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Kiracılar, ev sahibinin duruma el atmasını istedi; ancak ev sahibi evi onarmaya yanaşmadı. Bunun üzerine zor durumda kalan aile, belediyeye başvurdu.<br><br>
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Eve gelen ekipler neye uğradığını şaşırdı.<br><br>
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5 yatak odalı evde inceleme yapan müffettişler, küflü duvarlar ve çöken merdivenlerin olduğu evin kiralanmasını yasaklayarak ev sahibine ceza verdi.<br><br>
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İncelemeler sonucunda tavanda delikler, güvenli olmayan bölgeler ve rutubet tespit edildi.<br><br>
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Evde yaşayan aile, acil olarak belediyeye ait bir tesise yetleştirildi. Görevliler, ailenin durumuna çok üzüldüklerini belirtti.<br><br>
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Evin tekrar kullanılmaya başlanması için, standartlara uygun bir şekilde restore edilmesi gerekecek.<br><br>
Korku evi: Görüntüleri görenler dehşete düşüyor
İngiltere'de 'korku evi' ismi verilen ve 9 çocuklu bir ailenin yaşadığı evden gelen görüntüler korkuttu. Duvarlarının delik ve her yerin küfle kaplı olduğu evde bir de fare istilasına uğrayan aile, ev sahibinden yardım alamayınca çareyi belediyeye yazmakta buldu. Eve gelen belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.

Her yağmur yağdığında korkuyorlar: Bu evde yaşamak korku filmi gibi
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Edinilen bilgilere göre, son günlerde zaman zaman ilçede etkili olan sağanak yağmur, heyelan ve kaya düşmelerini de beraberinde getirdi.
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Yağışlar nedeniyle Hacı Piri Mahallesi Koç Kayası mevkiinde dağdan kopan büyük kaya parçaları bir evin çatısı ve bahçesine düştü. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.
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Mahalle sakinlerinden Cevale Şimşek, “Her yağmur yağdığında taş düşüyor. Kaya düşüyor. Korkuyoruz. Tedirgin oluyoruz. Daha önce evimizin mutfağına düştü. Geçtiğimiz günlerde yine kaya düştü. Yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.
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Her yağmur yağdığında korkuyorlar: Bu evde yaşamak korku filmi gibi
Çorum'un İskilip ilçesinde dağdan koparak bir evin çatısı ve bahçesine düşen kayalar korkuya neden oldu

Örümcek işgaline uğramış korku evi
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