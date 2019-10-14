Dünya Tayfundan kurtuldu helikopterden düşerek öldü
ASYA

Tayfundan kurtuldu helikopterden düştü

Tayfundan kurtuldu helikopterden düşerek öldü

Japonya'da Hagibis Tayfunu sonrasında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde, yeterli önlemler alınmadan helikoptere bindirilen 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının 40 metre yükseklikten yere düştüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşlı kadın 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Yaşlı kadın 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Japonya’da etkili olan Hagibis Tayfunu sonrasında kurtarma faaliyetleri sırasında 77 yaşındaki bir kadının, yeterli önlemler alınmadan bindirildiği helikopterden düşerek öldüğü kaydedildi.

Japonya Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (NHK) verdiği bilgiye göre, pazar günü yaşanan olayda Fukuşimalı yaşlı kadın yaklaşık 40 metre yükseklikten yere düşünce yaşamını yitirdi.

Son 60 yılın en şiddetli tayfunuyla mücadele eden ülkede ölü sayısının artmaya devam ettiği ve kaybolan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Tayfunun halkın yaşamı ve ekonomi faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin süreceğine dair kaygıları gündeme getiren Başbakan Şinzo Abe, “Afetten zarar görenler için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Abe ayrıca, kabinesinde görevli bakanlara, elektrik ve su sistemleri gibi altyapının hızla düzeltilmesini ve yerel makamlardan talep gelmesini beklemeden bu bölgelere gıda, su ve diğer ihtiyaçları tedarik etmeleri talimatını verdi.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığıysa ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 21 olduğunu duyurdu.

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