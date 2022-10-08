​Tayland çocuklarına ağlıyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, ülkenin kuzeydoğusundaki bir okul öncesi eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden çoğu çocuk 37 kişinin yasını tutuyor. Tayland hükümeti, dün ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi emrini verirken, yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. Dün sabah kraliyet ve hükümet temsilcileri ile ölenlerin yakınları, saldırı gerçekleştirilen çocuk bakım merkezinin ana kapısının önüne beyaz çiçekler bıraktı. Polis yetkilileri, önceki gün Nong Bua Lamphu bölgesindeki gündüz bakımevine saldırarak katliam yapan eski polis memuru Panya Kamlarb’ın, daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söylemişti.

ÇOCUKLAR 2 İLA 5 YAŞINDA

Yetkililer, Kamlarb’ın geçen yıl uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işine son verildiğini ve saldırıyı uyuşturucu madde etkisinde işlemiş olabileceğini belirtti. Bir tür uyuşturucu madde olan Metamfetamin bulundurmaktan önceki gün erken saatlerde mahkemeye çıkan Kamlarb’ın davası, dün görülmeye devam edecekti.

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Kan donduran olayda 22’si çocuk 37 kişi hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi de tedavi altına alındı. 2 ila 5 yaşındaki çocukların bulunduğu kreşte saldırıya kurban giden çocukların büyük kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın, yoldan geçenlere rastgele ateş ettiğini kaydetti. Bu saldırı, tek fail tarafından yapılan bir katliamda en çok çocuğun hayatını kaybettiği saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.