Dünya Tayland Kralı elinde süpürgeyle cezaevini süpürdü
ASYA

Tayland Kralı elinde süpürgeyle cezaevini süpürdü

Dünyanın en tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Vajiralongkorn yeni bir belgesel çekimi için kameralar karşısına geçerek,Bangkok'taki cezaevini süpürdü.

Haber Merkezi DHA
Tayland kralı cezaevini süpürdü.
Tayland kralı cezaevini süpürdü.

Dünyanın en tartışmalı lideri arasında yer alan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, imajını düzeltmek için çekilen belgesel filminde kameraların karşısına geçti.

YERLERİ SÜPÜRDÜ

Kral Vajiralongkorn, başkent Bangkok'taki cezaevinde elinde süpürge ile birlikte kameralara poz verdi. Kral Vajiralongkorn'u eşi Sineenat Wongvajirapakdi de yalnız bırakmadı.Çekilen belgeseldeki görüntülerde, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un erken tahliye edilen ve çok çalışarak rehabilite edilen mahkumlara yardım ederken ve yerleri süpürürken görüldü.

Abone Ol Google News
Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Bu kez mahalleliye sopayla saldırdı

Çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca ortalık karıştı.
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda tek gol

​Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşıyor.
İranda Kasım Süleymaninin balmumu heykeli açıldı: Öpüp selam veriyorlar

'Sözde cumhurbaşkanı' ifadeleri tepki toplamıştı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.