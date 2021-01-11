Tayland Kralı elinde süpürgeyle cezaevini süpürdü

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Bakan Akar'dan 'sözde Cumhurbaşkanı' sözüne tepki: TSK Başkomutanlık makamına saygısızlık yapılmıştır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi. Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasamızın 117’nci maddesine göre Başkomutanımızdır. Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini savunmak için gece-gündüz çalıştığımız böyle bir dönemde, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, bu asil milletin iradesine, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip ülkemizin değerlerine, demokrasimize ve TSK Başkomutanlık makamına saygısızlıktır. Düzeltilmelidir" dedi.