Tayland Kralı elinde süpürgeyle cezaevini süpürdü

Dünyanın en tartışmalı lideri arasında yer alan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, imajını düzeltmek için çekilen belgesel filminde kameraların karşısına geçti.
YERLERİ SÜPÜRDÜ
Kral Vajiralongkorn, başkent Bangkok'taki cezaevinde elinde süpürge ile birlikte kameralara poz verdi. Kral Vajiralongkorn'u eşi Sineenat Wongvajirapakdi de yalnız bırakmadı.Çekilen belgeseldeki görüntülerde, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un erken tahliye edilen ve çok çalışarak rehabilite edilen mahkumlara yardım ederken ve yerleri süpürürken görüldü.