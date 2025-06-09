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Tayland'da art arda bombalı saldırı düzenlendi

Tayland'da art arda bombalı saldırı düzenlendi

13:449/06/2025, Pazartesi
AA
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Tayland/ Pattani kenti
Tayland/ Pattani kenti

Tayland'ın güneyindeki Pattani kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırının ardından üçüncü patlayıcının infilak ettirilmeden önce güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Pattani Polis Şefi Santhas Chueaputtarn, yaptığı açıklamada, ilk patlamanın yerel saatle gece 20.05 sularında gıda pazarının önünde, ikinci patlamanın ise yaklaşık 5 dakika sonra Santisook ile Palace otelleri arasındaki sokakta meydana geldiğini kaydetti.

Bombaların yol kenarındaki çöp kutularına gizlendiği, bomba imha uzmanlarının olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Patlamalar sonucu bir kadın seyyar satıcının hafif yaralandığı, en az iki motosiklette hasar oluştuğu bildirildi.

Sabah saatlerinde ise kentin diğer ucundaki kavşağa yerleştirilmiş üçüncü bomba tespit edildi.

Yerel saatle akşam 20.00'de patlatılması planlanan bomba, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Pattani Halkla İlişkiler Ofisi, halkı özellikle Pattani ve Yala ile Narathiwat gibi komşu illerde ticaret merkezleri ve kalabalık alanlarda dikkatli olunması konusunda uyardı.



#bombalı saldırı
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