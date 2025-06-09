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Libya'nın başkenti Trablus'ta başlayan çatışmalar Ateşkes Komitesinin müdahalesiyle durdu

Libya'nın başkenti Trablus'ta başlayan çatışmalar Ateşkes Komitesinin müdahalesiyle durdu

11:309/06/2025, Pazartesi
AA
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Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Ateşkes komitesi müdahale etti.
Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Ateşkes komitesi müdahale etti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında sabah yaşanan çatışmalara, Başkanlık Konseyinin oluşturduğu Ateşkes Komitesinin müdahalesiyle sükunet sağlandı.

Ateşkes Komitesi üyelerinden 222. İhtiyat Tugayı Komutanı Emced el-Malti, yerel basına yaptığı açıklamada, Komiteye bağlı “çatışma çözüm güçlerinin” müdahalesinin ardından başkentte sükunetin hakim olduğunu belirtti.

Malti, başkentin çeşitli bölgelerindeki tüm çatışma temas bölgelerinde “çözüm güçlerinin” konuşlandığını kaydetti.


Trablus'taki olaylar


Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.


Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.


Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.


Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.



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