Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

"İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor. Böbrek fonksiyonları da etkilendiği için geldiği saat itibariyle diyalize de aldık. Uzmanlardan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu grupla en doğru tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Bu, ekibin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamasını ardından da uyandırılma sürecini düşünüyoruz"