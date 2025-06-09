Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Elektrik akımına kapılan ve tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.
İki kişi şüpheli sıfatıyla ifade vermişti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada, akıma kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.