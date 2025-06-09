Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

11:129/06/2025, الإثنين
G: 9/06/2025, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek

Elektrik akımına kapılan ve tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu,
"Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz"
ifadelerini kullandı.
Topçu, sözlerine şöyle devam etti:
"İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor. Böbrek fonksiyonları da etkilendiği için geldiği saat itibariyle diyalize de aldık. Uzmanlardan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu grupla en doğru tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Bu, ekibin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamasını ardından da uyandırılma sürecini düşünüyoruz"

İki kişi şüpheli sıfatıyla ifade vermişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada, akıma kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:
"Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleri ile itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum"


#Ferdi Zeyrek
#Manisa
#Manisa Büyükşehir Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? ÖSYM AİS YKS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı 2025?