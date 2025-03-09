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Tayland'da art arda silahlı ve bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland'da art arda silahlı ve bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13:109/03/2025, Pazar
IHA
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Tayland'ın güneyinde art arda silahlı ve bombalı saldırı
Tayland'ın güneyinde art arda silahlı ve bombalı saldırı

Tayland'ın güney eyaletleri Narathiwat ve Pattani'de dün art arda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, yapılan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bölgede yalnızca askeri güvenliğin değil, ayrıca insanların psikolojik güvenliğinin de artması gerektiğini belirtti. Shinawatra, saldırıyı gerçekleştiren grupları kınadı.

Tayland'da dün gece korku dolu anlar yaşandı. Güneydeki Narathiwat eyaletinde yer alan Sungai Kolok ilçe binasına yerel saatle 19.00'da düzenlenen saldırıda, 2 araçla olay yerine gelen maskeli ve silahlı şahıslar binaya ve çevredekilere ateş açtı. Binanın güvenlik görevlisi olay yerinde, diğer güvenlik görevlisi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aralarında 3 sivil vatandaşın da bulunduğu 10 yaralı ise çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay sonrası yapılan ilk incelemelerde, saldırganların olaydan önce ilçe binasına içerisinde 100 kiloluk patlayıcı bulunan bir araç yerleştirdiği ve saldırı esnasında bu aracı da patlattığı belirlendi.

Pattani'de yol kenarına yerleştirilen bir bomba düzeneği patlatıldı

Narathiwat saldırısı ile aynı saatlerde Pattani eyaletinde gerçekleştirilen bir başka saldırıda ise, yol kenarına yerleştirilen bir bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Başbakan Shinawatra saldırıyı kınadı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, yapılan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bölgede yalnızca askeri güvenliğin değil, ayrıca insanların psikolojik güvenliğinin de artması gerektiğini belirtti. Shinawatra, saldırıyı gerçekleştiren grupları kınadı.

Malezya sınır güvenliğini artırdı

Tayland'ın güneyinde artan terör saldırıları sonrası komşu ülke Malezya da sınır güvenliğini arttırdı. Dün yaşanan saldırılar sonrası açıklama yapan Malezya Polis Şefi Datuk Mohd Yusoff Mamat sınır güvenlik kontrollerinin sıkılaştırılacağını söyledi.



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