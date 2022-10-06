Dünya Taylandda çocuk yuvasına silahlı saldırı Çok sayıda ölü var
ASYA

Tayland'da çocuk yuvasına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Tayland'ın kuzeyindeki Nong Bua Lam Phu eyaletinde bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 34 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taylandda çocuk yuvasına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Korkunç saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir kreşe sebebi henüz belirlenemeyen saldırı düzenlendi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü Archon Kraitong "En az 34 ölü var, ancak ayrıntılar hala geliyor" dedi.

ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Kısa süre sonra polis yeni bir açıklama yaparak ölü sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu. Taylandlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 22'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetti.

HEM SİLAH HEM BIÇAK KULLANDI

Tay polisi ayrıca, tüm yetkililerin, eski bir polis olduğu öğrenilen saldırganı yakalamak için alarma geçirildiğini söyledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Saldırganın hem silah hem de bıçak kullandığı öğrenildi.

"SALDIRGAN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ESKİ BİR POLİS"

Tayland medyasındaki haberlerde saldırganın, uyuşturucu bağımlısı olduğu için görevden alındığı ileri sürülürken, dört kapılı beyaz bir kamyonet kullanıldığı aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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