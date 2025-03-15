Tayland'da köprü inşaatı çöktü: 7 ölü, 30 yaralı

Bangkok'un Rama 2 otoyolunda inşaatı devam eden otoyol köprüsünün beton kirişi çöktü.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki bir otoyol köprüsünde meydana gelen çökme sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'un Rama 2 otoyolunda inşaatı devam eden otoyol köprüsünün beton kirişi çöktü.
Yetkililer, kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Açıklamada, çökmenin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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