Dünya Taylandda koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
ASYA

Tayland’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, koronavirüs taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) &quot;acil durum&quot; ilan etmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

  • Hastalık Kontrol Dairesi Genel Müdürü Suwannachai Wattanayingcharoenchai, dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan daha sonra aynı zamanda Kovid-19 taşıdığı da tespit edilen erkek hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Suwannachai, perakende sektöründe çalışan hastanın, Kovid-19 tanısı konulmasının ardından sevk edildiği Bamrasnardura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
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Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

Ülkede şimdiye kadar 42 kişide Kovid-19 tespit edilmişti

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde, 2 bin 872'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 980 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.

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