Tayland’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı

İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.