Dünya Taylandda kreş katliamı 22si çocuk 38 ölü
ASYA

Tayland’da kreş katliamı: 22'si çocuk 38 ölü

Tayland’da eski bir asker olan Panya Khamrap’ın, bir çocuk bakım merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 22'si çocuk 38 kişi öldü. Khamrap'ın kreş katliamının ardından eşi ve kızını öldürerek intihar ettiği açıklandı. Geçen yıl ordudan kovulan caninin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tayland’da kreş katliamı: 22si çocuk 38 ölü
​Tayland’da kreş katliamı.

Tayland’ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22’si çocuk 38 kişi hayatını kaybetti. Tayland hükümet sözcüsü, saldırganın eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdüğünü açıkladı. Fail, eski bir polis olan 34 yaşındaki Panya Khamrap. Khamrap’ın geçen yıl ordudan kovulduğu açıklandı. Raporlar, Panya’nın geçen yıl bir uyuşturucu testinde başarısız olduğu için polis teşkilatındaki görevinden kovulduğunu söylüyor.

Ülkede toplu saldırılar nadir, ancak 2020’de, bir mülk anlaşmasının kötüye gitmesine kızan bir asker, dört lokasyona yayılan bir saldırıda en az 29 kişiyi öldürdü ve 57 kişiyi yaraladı.

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