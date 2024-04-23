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Dünya

Tayvan beşik gibi: Bir gecede 80'den fazla deprem meydana geldi

3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'ın doğusunda 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Tayvanlı yetkililer, ülkede geceden ertesi gün erken saatlere kadar 80'den fazla deprem meydana geldiğini belirtti.

08:24 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 08:48 - 23/04/2024 Salı
IHA
7,2'lik deprem sonrası çok sayıda bina hasar almıştı
7,2'lik deprem sonrası çok sayıda bina hasar almıştı

Tayvan'ın doğusunda 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.


Tayvan'ın doğusu art arda meydana gelen depremlerle sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien çevresinde 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremler, başkent Taipei'de de hissedildi.


İtfaiye, Hualien'de 3 Nisan'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kapalı olan bir otelin son depremler nedeniyle hafif şekilde yana yattığını açıkladı. Depremlerde can kaybı bildirilmedi.

Tayvanlı yetkililer, ülkede geceden ertesi gün erken saatlere kadar 80'den fazla deprem meydana geldiğini belirtti.


Tayvan'da 3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.






#Tayvan
#Deprem
#Hualien
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