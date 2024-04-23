Tayvan beşik gibi: Bir gecede 80'den fazla deprem meydana geldi

Tayvan'ın doğusunda 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Tayvan'ın doğusu art arda meydana gelen depremlerle sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien çevresinde 6 ve 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremler, başkent Taipei'de de hissedildi.
Tayvanlı yetkililer, ülkede geceden ertesi gün erken saatlere kadar 80'den fazla deprem meydana geldiğini belirtti.
Tayvan'da 3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.