Dünya Tayvan Çine ait 51 savaş uçağı ve altı savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
ASYA

Tayvan Çin'e ait 51 savaş uçağı ve altı savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 25'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Tayvan Çine ait 51 savaş uçağı ve altı savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Arşiv.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Uçakların sayısı, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Çin ordusunun düzenlediği askeri tatbikatlardan bu yana tespit edildiği bildirilen en yüksek rakam" oldu.

Tatbikatlarda gerçek mermi kullanılıyor

Yedi gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

ABD ve Tayvan'dan Çin'i kızdıracak yeni hamle: Ticaret görüşmeleri başlıyor
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ABD ve Tayvan'dan Çin'i kızdıracak yeni hamle: Ticaret görüşmeleri başlıyor

Savaş söylentileri tedirgin etmişti: Krize bir ülke daha dahil oldu
FOTOĞRAF 8
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ile Ada yönetimi arasında çıkan krize Kanada da dahil oldu.
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Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Kanada Parlamentosu'nun Uluslararası Ticaret Komitesinin ekim ayında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin-Tayvan gerilimine neden olan Tayvan ziyaretinin ardından, Kanadalı milletvekilleri tarafından Tayvan'a ziyaret planlandığı açıklandı. Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Parlamentonun Kanada-Tayvan Dostluk Grubu üyesi olan 8 komite üyesinin Tayvan'a gitmeyi planladığını belirterek, \"Ziyaretin amacı Tayvan ya da Çin için sorun oluşturmak değil. Ticaret komitesi, iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına, yeni fırsatları değerlendirmek üzere Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyor\" dedi.
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ABD Kongre Heyeti'nin Tayvan'a ziyaretinin ardından uluslararası ilişkilerde \"önemli bir baskı\" olduğunu söyleyen Sgro, \"gerekli\" bir gezi olarak adlandırdığı ziyaretin diplomasi yoluyla gerçekleşeceğini aktardı.
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Sgro açıklamasında, \"Demokrasi hepimizin önemli bir parçasıdır. Özgürlükleri ve demokrasileri için savaşan diğer ülkeleri korumamız gerekiyor. Açıkçası Kanada'nın da Çin'e karşı durmasından gurur duyuyorum\" ifadelerini kullandı.
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Muhafazakar milletvekili ve Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Randy Hoback ise yaptığı açıklamada, \"Bence pek çok şeyde normale dönmemiz gerekiyor. Bunlardan biri ziyaretler, ülkeden ülkeye etkileşimde bulunmak\" dedi.
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Kanada'nın Tayvan gezi planına geçtiğimiz baharda başladığı bildirilirken, yolculuğun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kısmen de olsa Tayvan'ın COVID-19 protokollerine bağlı olacağı ifade edildi.
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Pelosi'nin ziyaretine yanıt olarak Çin, ticareti kısıtlamış, Tayvan çevresinde büyük askeri tatbikatlar başlatmış ve Pelosi'ye yaptırımlar uygulamıştı. ABD Kongre Heyeti ise geçtiğimiz pazar Tayvan'ı ziyaret etmiş ve Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya gelmişti.
Savaş söylentileri tedirgin etmişti: Krize bir ülke daha dahil oldu
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ile Ada yönetimi arasında çıkan krize Kanada da dahil oldu. Kanada Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Judy Sgro, Kanada Parlamentosu'nun Uluslararası Ticaret Komitesinin ekim ayında Tayvan'ı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
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