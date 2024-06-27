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Dünya

Tayvan'da kriz tırmanıyor: Çin adanın etrafını sardı 'orta çizgi'nin ötesine geçti

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 33'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı bildirildi. Hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74,08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 43 deniz mili (79,68 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

20:11 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:11 - 27/06/2024 Perşembe
AA
Tayvan çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracı tespit edildi.
Tayvan çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracı tespit edildi.
Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada,
son 24 saatte Çin ordusuna ait 37 hava aracı ve 7 geminin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 37 askeri hava aracından 33'ünün, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.
Bakanlığın yayımladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 40 deniz mili (74,08 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 43 deniz mili (79,68 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.



#Çin
#Tayvan
#Uçak
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