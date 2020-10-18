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Dünya TBMM Başkanı Şentop Azerbaycana gitti Aliyevle görüşecek
ASYA

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti: Aliyev'le görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret için Azerbaycan'a gitti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, bugün saat 11.38'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık gününde resmi ziyarete giden Şentop, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün mevkidaşı başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim'de ise Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti.
TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret için Azerbaycan'a gitti. Şentop'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik edecek.

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Resmi görüşmeler gerçekleştirecek

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık gününde resmi ziyarete giden Şentop, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün mevkidaşı başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim'de ise Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

Türkiye’nin Azerbaycan’daki duruşunu tarih asla hafızasından silmeyecek
OYNAT 09:49
Türkiye’nin Azerbaycan’daki duruşunu tarih asla hafızasından silmeyecek
Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan tarafından işgal edilen 7 ayrı bölgeyi kurtarmak için operasyon başlattı. Tüm gücü ve cesareti ile topraklarını geri almak için kararlılıkla mücadelesini sürdüren Azerbaycan'ın duruşunu Azerbaycan Türkü gazeteci yazar Sevil Nuriyeva yenisafak.com'a anlattı. Neden şimdi operasyon başlatıldığı sorusuna cevap veren Nuriyeva; 'Azerbaycan ekonomik olarak güçlendikçe ordusunu güçlendirdi. Silahlarını ve mühimmatını yeni dönemin silah ve mühimmatlarına uydurdu. Azerbaycan ordusunun büyük bir kısmı askeri-kurmayı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetiştirildi. Türk ekolü asker mantığı yerleşti' dedi. Nuriyeva, topraklarını terörist güçlerin işgalinden kurtarınca o bölgede yaşayan Ermeni halkının garantörünün de yine Azerbaycan olacağını vurguladı.

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