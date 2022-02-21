Dünya TBMM Başkanı Şentop Gürcistana gitti
ASYA

TBMM Başkanı Şentop Gürcistan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti. Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini taşıyan uçak, saat 09.00'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop Gürcistana gitti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Mustafa Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik edecek.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret kapsamında Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile baş başa görüşecek. Daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya gelecek Şentop, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul edecek.

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