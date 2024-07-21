Tehlikeli yakınlaşma: Rusya ABD’ye ait iki bombardıman uçağını önledi

"Rus hava sahası kontrol sistemleri, Barents Denizi üzerinde Rusya devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etmiştir. Hava hedefini tespit etmek ve Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş uçakları havalandı"