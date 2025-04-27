Tek gezen kara delik keşfedildi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde ilk kez tek başına dolaşan bir kara delik görüntülendiğini ortaya çıkardı. Yaklaşık 7.1 Güneş kütlesine sahip olan ve 4 bin 958 ışık yılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, saniyede 51 kilometre hızla hareket ettiği açıklandı. İlk olarak 2011 yılında Optik Yer çekimsel Mercek Deneyi (OGLE) ve Astrofizikte Mikro Mercek Gözlemleri (MOA) projeleri kapsamında tespit edilen olay, detaylı biçimde analiz edildi. NASA'ya ait Hubble Uzay Teleskobu, yıldız ışığındaki sapmayı ölçmek amacıyla altı yıl boyunca sekiz ayrı gözlem gerçekleştirdi ve 16 farklı teleskoptan fotometri verileri toplandı. Söz konusu keşfin, tek başına hareket ettiği doğrulanan ilk kara delik olduğu belirtilse de evrende benzer kara deliklerin de bulunabileceği ifade ediliyor.