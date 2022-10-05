Dünya Tek tabutta 22 kurban Bosna savaşında öldürülen Ramonun cenazesi üçüncü kez kılındı
AVRUPA

Tek tabutta 22 kurban: Bosna savaşında öldürülen Ramo'nun cenazesi üçüncü kez kılındı

Bosna Hersek'te, 1992-1995'teki savaşta öldürülen ve kimlik tespiti imkansız olan 22 kurbana ait kemik kalıntıları, tek tabutun içerisinde Vitez Şehitliği'ne defnedildi. Ramo Osmancevic'in cenaze namazı üçüncü kez kılındı.

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Haber Merkezi AA
Tek tabutta 22 kurban: Bosna savaşında öldürülen Ramonun cenazesi üçüncü kez kılındı
Bosna'da Cenaze Namazı

Bosna Savaşında yaşanan ağır acıların etkisi hala devam ediyor.

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde 1993'te öldürülen ve 1998'de Mostar'daki toplu mezar kazılarında bulunan iskelet kalıntılarının boyutları nedeniyle DNA analizi yapılamadığı belirtilirken, kemiklerin, Vitez Şehitliği'ne daha önce defnedilen kurbanlara ait olduğu düşünülüyor.

Bosna'da cenaze namazı
Bosna'da cenaze namazı

  • Vitez'deki Ahmet Aga Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, kemik kalıntıları tek bir tabutla toprağa verildi.

"Bilim, kemik kalıntılarının kimlik tespitinin imkansız olduğunu söylüyor."

Cenaze namazını kıldıran Vitez İslam Birliği Meclisi Başimamı Omer Sikira, alışık olmadıkları bir cenazeyi toprağa verdiklerini belirterek, "Bilim, kemik kalıntılarının kimlik tespitinin imkansız olduğunu söylüyor. Bizler aralarında 12 çocuğun bulunduğu 22 Boşnak'a ait olduklarına eminiz." dedi.

"Üçüncü cenazesi kılındı"

Babası Ramo'nun kemik kalıntılarını daha önce de toprağa veren Sifet Osmancevic babasının 79 yaşında öldürüldüğünü belirterek, "Bulunan kemiklerini 2014'te toprağa verdik. Sonra diğer kemikleri bulundu. Şimdi de üçüncü cenazesi kılındı. Çok üzücü." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’in merhum lideri Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti
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