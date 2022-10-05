Tek tabutta 22 kurban: Bosna savaşında öldürülen Ramo'nun cenazesi üçüncü kez kılındı

'Almanya cennet' diyen izlesin: Avrupa'nın gözbebeğinde sebze ve meyve fiyatları uçtu

Enflasyonun son 50 yılın zirvesini gördüğü Almanya'da marketlerde sebze ve meyve fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı. Diriliş Postası yazarı Tuğrul Selmanoğlu, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesime tepki göstererek Almanya'daki bir marketin sebze ve meyve reyonunda fiyatları görüntüledi. Salatalığın kilosunun 6 euro 50 cent, mantarın kilosunun 17 euro 90 cent olduğunu gösteren Selmanoğlu, bir patlıcan fiyatının ise 2 euro olduğunu ifade etti. Selmanoğlu paylaşımına, 'Almanya Cennet Cennet... Şu ucuzluğa bakar mısınız?' notunu düştü.