|
Dünya

Tekne faciası: 80 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kwa Nehri'nde meydana gelen tekne kazasında 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

07:44 - 13/06/2024 Perşembe
IHA
Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında, kaybolan 86 kişi derin sularda kaybolmuştu.
Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında, kaybolan 86 kişi derin sularda kaybolmuştu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kwa Nehri'nde meydana gelen tekne kazasında 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

80 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ndombe eyaletinde yer alan Kwa Nehri'nde tekne kazası meydana geldi. Kazada, 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, gelecekte böyle bir felaketin tekrar yaşanmasını önlemek için bu talihsiz olayın gerçek nedenlerinin araştırılması çağrısında bulunuyor" dedi.


Ndombe Valisi Rita Bola Dula yaptığı açıklamada, kazanın gece saatlerinde meydana geldiğini belirterek, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

86 kişi derin sularda kaybolmuştu

Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında, kaybolan 86 kişi derin sularda kaybolmuştu.


Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan bu tür deniz kazalarına, "gemilerin bakımsızlığının ve kapasitelerinin üstünde yük taşımalarının" sebep olduğu ifade ediliyor.


Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

#Demokratik Kongo Cumhuriyeti
#Tekne Kazası
#Kwa Nehri
28 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS puan hesaplama 2024: LGS’de, 60, 70, 75, 80, 85 Net Kaç Puan getirir ve Yüzdelik Dilim ne olur?