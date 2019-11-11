Tel Abyad ve Rasulayn’da 2 bin aileye yardım eli: Gıda kolisi ulaştırıldı

Tel Abyadlı bir kadın yardım getiren kişilere dua ediyor.

Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezi ile kırsallarındaki 2 bin aileye insani yardımda bulunuldu.

Tel Abyad ve Rasulayn halkı yardımlara kavuştu.

DÜNYA Tel Abyad’da PKK terörü

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tel Abyadlı bir kadın yardım paketini başında taşıyor.

DÜNYA Tel Abyad canlandı

Tosun, ‘‘Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımdan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Tel Abyad ve Rasulaynlı kadınlar yardım paketlerini alıyor.

İHH'nın gönüllüsü yardım paketini Tel Abyadlı kadına veriyor.

Tel Abyadlı çocuk yardım paketini taşıyor.