Dünya Tel Abyad ve Rasulaynda 2 bin aileye yardım eli Gıda kolisi ulaştırıldı
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Tel Abyad ve Rasulayn’da 2 bin aileye yardım eli: Gıda kolisi ulaştırıldı

Tel Abyad ve Rasulayn’da 2 bin aileye yardım eli: Gıda kolisi ulaştırıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde yaşayan 2 bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, battaniye, hijyen paketi, ekmek ve çocuk paketi ulaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Tel Abyadlı bir kadın yardım getiren kişilere dua ediyor.
Tel Abyadlı bir kadın yardım getiren kişilere dua ediyor.

Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezi ile kırsallarındaki 2 bin aileye insani yardımda bulunuldu.

Tel Abyad ve Rasulayn halkı yardımlara kavuştu.

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  • İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tel Abyadlı bir kadın yardım paketini başında taşıyor.

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Tel Abyad canlandı

Tosun, ‘‘Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımdan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Tel Abyad ve Rasulaynlı kadınlar yardım paketlerini alıyor.

İHH'nın gönüllüsü yardım paketini Tel Abyadlı kadına veriyor.

Tel Abyadlı çocuk yardım paketini taşıyor.

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