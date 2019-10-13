Dünya Tel Abyad ve Rasulaynda DEAŞ yok
ORTADOĞU

Tel Abyad ve Rasulayn’da DEAŞ yok

PKK’nın yönettiği SDG’nin sözcülüğünü yaparken Kasım 2017’de Türkiye’ye sığınan Talal Silo, Batılıların iddiasının aksine Tel Abyad ve Rasulayn’daki hapishanelerde DEAŞ’lı olmadığını anlattı. Silo, PKK’nın yenildikçe Kamışlı, Derik, El Hol, Ayn İsa ve Rakka’daki DEAŞ’lıları bırakıp “Türkiye yüzünden DEAŞ canlandı” yalanına başvurabileceğine dikkat çekti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Talal Silo
Talal Silo

Ana omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu SDG’yi (Suriye Demokratik Güçleri) terk ederek Türkiye’ye sığınan eski sözcüsü Talal Silo, Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı’nı Yeni Şafak’a değerlendirdi. Fırat’ın doğusunu işgal eden PKK, PYD-YPG’nin Suriye’yi bölmek istediğini söyleyen Silo, Türkiye’nin harekat ile sınırlarını korumayı hedeflediğini söyledi.

TOPRAKLARINI KORUYOR

Türkiye’nin operasyon öncesi diplomasi kanallarını sonuna kadar yürüttüğünü ancak müttefiklerince yalnız bırakıldığını söyleyen Silo, “Türkiye, teröristleri o bölgeden çıkaracak, çünkü o güce sahiptir. Bölgeden terör temizlendiği zaman kardeşlerimiz evlerine ve vatanlarına yeniden kavuşacak. Operasyon Suriye’nin toprak bütünlüğünü de koruyor” dedi.

AMAÇLARI AKDENİZ

PKK/PYD-YPG terör örgütünün arkasında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olduğunu dile getiren Silo, “Bu devletler, Türkiye ile savaşmaları için onlara teçhizat getirdi. Avrupa, Türkiye’ye baskı yapıyor. Çünkü PKK’ya destek verdiler. Bu destekleri ile PKK’yı muhafaza etmeye devam etmek istiyorlar. Onların, Türkiye ile savaşması için destek çıktılar. Bu ülkelerin asıl amacı da Akdeniz’dir” dedi.

5-6 BİNİ HAPİSHANELERDE

Fırat’ın doğusunda 5-6 bin DEAŞ’lının hapishanelerde tutulduğu bilgisini veren Silo, şöyle konuştu: “Bunlar sivil, kadın ve çocuk değil. Hepsi savaşçı. Hapishaneleri korumayacağız diye tehdit ediyorlar. DEAŞ’lılar hapishanelerden kaçabilirler. Oradan da Avrupa’ya gitmek isteyebilirler. Türkiye, bu DEAŞ’lıların Avrupa’ya gidişine izin vermez. Kaçsalar bile Türkiye’den geçemezler. DEAŞ’lıların elini kolunu sallayarak Avrupa’ya ve Türkiye’ye geçmesi mümkün değil.”

6 CEZAEVİNDE TUTULUYORLAR

Şu an Türkiye’nin operasyon yaptığı Tel Abyad ve Rasulayn’da DEAŞ’lıların tutulduğu hapishanenin olmadığının altını çizen Silo, “Orada DEAŞ’lı yok. Kamışlı’da 1 hapishane, Derik’te 2 hapishane , El-Hol’de 1 hapishane, Ayn-El-İsa’da 1, Rakka’da 1 tane DEAŞ’lıların tutulduğu hapishane var” diye konuştu. “PKK yenilmeye devam ettikçe son plan olarak DEAŞ’lıları hapishanelerden serbest bırakabilirler” diyen Silo, “Türkiye yüzünden DEAŞ yeniden canlandı, yalanına başvurabilirler. Bölgede yeniden kaos oluştururlar. Bu kaos ardından Batılılar, ‘Bu karışıklık Türkiye yüzünden oldu’ derler. Bir oyun olarak bunu kullanırlar. Türkiye, bölgede hem DEAŞ hem de PKK ile mücadelesini sonuna kadar sürdürmelidir” şeklinde konuştu.

  • Amerika koruyacak sandılar
  • Türkiye’nin operasyonu sonrasında PKK’da büyük bir panik yaşandığını söyleyen Silo,” PKK, Amerika’nın kendilerini koruyacağını bekliyordu. Ama Amerika geri çekildi. Şaşkınlar ve ondan dolayı içlerinde bir karışıklık var” dedi.

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