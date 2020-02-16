Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı

Suriye’nin Tel Abyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Suriye’nin Tel Abyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
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