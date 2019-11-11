Tel Abyad’da PKK terörü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât bölgelerine yönelik PKK saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılmasının ardından benzer bir terör eylemi de dün Tel Abyad’a bağlı Suluk kasabasında meydana geldi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı. Harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları gün boyunca devam etti.
3 PKK’lı havadan vuruldu
- Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin- Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.