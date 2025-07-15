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Tel Aviv karıştı: İsrail'de koalisyon ortağı hükümetten çekildi

Tel Aviv karıştı: İsrail'de koalisyon ortağı hükümetten çekildi

10:1315/07/2025, mardi
DHA
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Terör devleti İsrail'de Agudat Israel Partisi üyeleri Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının meclis gündemine getirilmemesi nedeniyle hükümetten istifasını açıkladı.

Agudat Israel Partisi'nden ‘Kudüs İşleri ve Yahudi Mirası Bakanı' Meir Porush, Degel HaTorah Partisi'nin ardından Birleşik Tevrat Yahudiliği ittifakını oluşturan Agudat Israel Partisi üyelerinin de koalisyondan istifa edeceğini bildirdi.



Porush, İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein'in hazırladığı yeni taslağın da Haredi hahamlarının taleplerini karşılamadığını vurgulayarak, hahamlarının Agudat Israel üyelerine istifa emri verdiğini belirtti.





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