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Dünya

Tel Aviv'de Gazze görüşmesi: Kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebiliriz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv’de düzenledikleri ortak basın toplantısında Gazze’de devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Austin, "ABD’nin İsrail’e olan desteği sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir" derken, Gallant ise "Kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebileceklerini ve muhtemelen önce kuzeyden başlayarak Gazzeli yerel nüfusu geri getirmek için çalışmaya başlayabileceklerini" ifade etti. İsrailli Bakan, saldırıların ne zaman sona ereceği konusuna da değindi.

11:44 - 19/12/2023 Salı
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

İsrail ve ABD savunma bakanları, Tel Aviv’de bir araya geldi. ABD'li Bakan'a Genelkurmay Başkanı Charles Brown da eşlik etti. İki bakan görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek, Gazze’de devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Austin, "ABD’nin İsrail’e olan desteği sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir" dedi.


"Gazze’deki sivillerin korunması hem ahlaki bir görevdir hem de stratejik bir zorunluluktur" diye konuşan Austin, ancak Gazze'nin "yoğun nüfusa sahip karmaşık bir savaş alanı olduğunu" ve "bunun herhangi bir askeri operasyonu yürütmeyi çok zorlaştırdığını" savundu.



Austin, Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia ederek, "Bu da karmaşıklığı artırıyor. Çok profesyonel bir güç gerektiriyor ve bu gücün yolun her adımını öğrenmesi gerekiyor" dedi.


Gallant ile bugün İsrail ordusunun Gazze’nin güneyinde yürüttüğü saldırılarda "değiştirdiği teknikleri" tartıştıklarını belirten ABD’li Bakan, "Hepimiz öğreniyoruz. (İsrail ordusu, Gazze’nin) Kuzeyinden dersler çıkararak bu derslerin bir kısmını güneyde uyguladılar ve eminim ki bu devam edecek" ifadelerini kullandı.


İsrail’in hangi konularda dersler çıkardığına ilişkin yorum yapmayan Austin, bununla İsrail ordusunun Gazzeli sivilleri hedef almasını kast edip etmediğini açıklamadı.

Gallant, 'Savaş planını İsrail'in şekillendirdiğini' söyledi


Gallant, İsrail ve ABD'nin savaşın gidişatı konusunda "şeffaf ve samimi görüşmeler" yaptığını belirterek, "Her şeyi birbirimizle paylaşıyoruz." dedi.


İsrail ordusunun Gazze’de saldırılarda "anlamlı" başarılar elde ettiğini ileri süren Gallant, "Ancak Hamas liderliğini ortadan kaldırmak hala devam eden bir hedef. Umarız yakında olur, ama bu da başarılacak" iddiasında bulundu.


Gazze’deki savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin Gallant, Gazze’deki hedeflere ulaşmak için "savaş planını İsrail'in şekillendirdiğini" söyleyerek, "Sonuçta bir geri sayım yok ve belli bir güne uymak zorunda değiliz" ifadesini kullandı.


Gallant, İsrail ordusunun "bölgedeki duruma göre farklı yoğunluk seviyelerinde askeri faaliyet göstermeye devam edeceğini" söyleyerek, "kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebileceklerini ve muhtemelen önce kuzeyden başlayarak Gazzeli yerel nüfusu geri getirmek için çalışmaya başlayabileceklerini" ifade etti.


#ABD
#Filistin
#İsral
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