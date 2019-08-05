Dünya Temmuz 2019 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu
AVRUPA

Temmuz 2019 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

AB'nin iklim değişikliği gözlemleme kurumu, Temmuz 2019'un kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, Temmuz 2019'un kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu bildirildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, küresel sıcaklıkların bu yıl temmuz ayında ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Küresel ortalamada yılın en sıcak ayının temmuz olduğu ifade edilen açıklamada, Temmuz 2019'un ise kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu bildirildi.

Bu yıl temmuz ayında sıcaklığın, önceki ölçümlerde en sıcak ay olarak tespit edilen 2016 Temmuz'unun 0,04 derece üzerinde olduğu kaydedildi.

"Öncesine kıyasla 1,2 derece yüksek olduğuna işaret edildi"

Temmuz 2019'da ölçülen sıcaklıkların sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,2 derece yüksek olduğuna işaret edildi.

  • Avrupa'da geçen ay mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklar ölçülmüştü. Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerin pek çok bölgesinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkmış, büyük şehirlerde sıcaklık rekorları kırılmıştı.
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