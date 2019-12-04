Dünya Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trumpa yönelik azil soruşturması raporunu yayımladı
AMERİKA

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu yayımladı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin raporunda "Trump'ın görevini kötüye kullandığı" sonucuna ulaştığını açıkladı. Rapora ilişkin açıklama yapan İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat vekil Adam Schiff, Trump'ın, Ukrayna'ya askeri yardımları, Biden'e açılacak soruşturmaya bağladığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından yayımlanan 300 sayfalık rapor kamuoyuna açıklanarak, bundan sonraki azil soruşturması sürecini yürütecek olan Adalet Komitesi'ne gönderildi.

Demokratlar tarafından Trump'a karşı açılan azil soruşturmasının raporunda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var." ifadesine yer verildi.

Bununla beraber, Trump’a yönelik, "Ukrayna'ya askeri yardımı ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı" yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkat çekti.

Rapora ilişkin açıklama yapan İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat vekil Adam Schiff, Trump'ın, Ukrayna'ya askeri yardımları, Biden'e açılacak soruşturmaya bağladığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.

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Schiff, "Başkan Trump'ın tekrar seçilmesi için dışarıdan yardım talep ettiği tüm açıklığıyla ispatlandı. Başkan Trump, yaptığı hukuksuzluğu kapatmak için kategorik ve eşi benzeri olmayan bir engelleme yapmakla meşgul." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray’dan rapora tepki

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, söz konusu rapora ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Tek taraflı bir yalanın ardından, İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Demokratlar, Trump’ın yanlış yaptığına dair bir kanıt üretemediler. Bu rapor, Demokratların hayal kırıklığından başka bir şeyi yansıtmıyor. Komite Başkanı Schiff'in raporu, bir bodrum katı blog yazarının ipe sapa gelmez laflarından ibaret." ifadesini kullandı.

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Adalet Komitesi onaylarsa genel oylamaya gidecek

Söz konusu rapor Adalet Komitesi'ne gönderilirken, Adalet Komitesi'nde yarın azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkanın yargı süreci başlayacak.

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Trump'a yönelik azil soruşturması

  • Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.
  • Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
  • Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
  • Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmıştı.
  • Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.
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