Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu yayımladı

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından yayımlanan 300 sayfalık rapor kamuoyuna açıklanarak, bundan sonraki azil soruşturması sürecini yürütecek olan Adalet Komitesi'ne gönderildi.

Demokratlar tarafından Trump'a karşı açılan azil soruşturmasının raporunda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var." ifadesine yer verildi.

Bununla beraber, Trump’a yönelik, "Ukrayna'ya askeri yardımı ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı" yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkat çekti.

Rapora ilişkin açıklama yapan İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat vekil Adam Schiff, Trump'ın, Ukrayna'ya askeri yardımları, Biden'e açılacak soruşturmaya bağladığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.

DÜNYA ABD'nin "azil" tarihi: Şimdiye kadar sadece dört başkan azlin eşiğine geldi

Schiff, "Başkan Trump'ın tekrar seçilmesi için dışarıdan yardım talep ettiği tüm açıklığıyla ispatlandı. Başkan Trump, yaptığı hukuksuzluğu kapatmak için kategorik ve eşi benzeri olmayan bir engelleme yapmakla meşgul." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray’dan rapora tepki

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, söz konusu rapora ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Tek taraflı bir yalanın ardından, İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Demokratlar, Trump’ın yanlış yaptığına dair bir kanıt üretemediler. Bu rapor, Demokratların hayal kırıklığından başka bir şeyi yansıtmıyor. Komite Başkanı Schiff'in raporu, bir bodrum katı blog yazarının ipe sapa gelmez laflarından ibaret." ifadesini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Bana darbe yapılıyor

Adalet Komitesi onaylarsa genel oylamaya gidecek

Söz konusu rapor Adalet Komitesi'ne gönderilirken, Adalet Komitesi'nde yarın azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkanın yargı süreci başlayacak.

OYNAT 00:56 Trump'ın Ukrayna lideri ile telefon görüşmesi kriz çıkardı ABD istihbaratından bir yetkili, Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde büyük bir skandala imza attığını açıkladı. Bazı iddialara göre, Trump'ın Ukrayna liderinden, rakibi Biden hakkında gizli bilgiler istediği öne sürülüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Trump'a yönelik azil soruşturması