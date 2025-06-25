Terme Belediye Başkanı Kul CEMR Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

"Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli zirvede yer almaktan büyük memnuniyet duydum. Türkiye Belediyeler Birliği heyetimizle birlikte, değişen küresel güvenlik dengeleri, iklim değişikliğine karşı yerel düzeyde alınacak tedbirler ve sürdürülebilir şehircilik politikaları gibi kritik başlıkları değerlendirdik. Yerel yönetimlerin sadece şehir sınırları içinde değil, küresel düzeyde de sorumluluk taşıdığını ve çözümün bir parçası olduğunu bir kez daha gördük"