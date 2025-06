Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce son bulsun

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Hollanda’nın Lahey kentine giderken Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, İran-İsrail Savaşı’na dair değerlendirmeler yaptı. Gerek zirvede gerek ikili görüşmelerinde Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarına da dikkati çekeceklerini dile getiren Erdoğan, 21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceklerini söyledi.

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan sürecin en başından bu yana müzakereleri esas alan girişimlerinin olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sayın Trump ve Sayın Pezeşkiyan’ın da aralarında olduğu birçok liderle görüştük. İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri bakanlarını bir araya getirdik. Amerikan Başkanı Trump’ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz.”

Bir basın mensubunun, “İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaşta 12’nci günde ateşkes kararı alındı. Ancak ateşkes her iki taraftan da ihlal ediliyor. Süreci nasıl yorumluyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. İsrail’in, Filistin ile başlayan Lübnan’a, Suriye’ye, Yemen’e nihayetinde de İran’a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder.Biz herkesi aklıselime çağırmaya, diplomasinin imkanlarının her türlü meseleye çözüm bulmak için yeterli olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Çatışmalardan kastımız sadece İsrail ile İran arasındaki gerilim değil. İsrail’in, Gazze’deki açlığı silah olarak kullanan hukuksuz zulmünün de sonlandırılmasını istiyoruz. İsrail’in, İran’a yönelik saldırısıyla başlayan süreçte hep bu gerilimin Gazze’deki mezalimi gölgelememesi gerektiğini söyledik. Orada insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.”