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Dünya

Terör devleti İsrail 221 gündür aralıksız saldırıyor: Gazze'de can kaybı 35 bin 173'e ulaştı

İşgalci İsrail, Gazze'de aylardır dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 82 artarak 35 bin 173'e yükseldi.

09:58 - 14/05/2024 Salı
AA
Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 82 artarak 35 bin 173 oldu.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla 8 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 234 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 173'e, yaralı sayısının da 79 bin 61'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
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