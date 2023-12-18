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Dünya

Terör devleti İsrail doktor çifti ve beş çocuğunu vahşice katletti

Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, terör devleti İsrail'in hedef aldığı Gazze Şifa Hastanesinin acil servis müdürü Dr. Hani Al-Haitham, eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğunun dün 'vahşice katledildiğini' duyurdu.

21:47 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:47 - 18/12/2023 Pazartesi
AA
Dr. Mads Gilbert (solda) - Dr. Hani Al-Haitham (sağda)
Dr. Mads Gilbert (solda) - Dr. Hani Al-Haitham (sağda)

Doktor Mads Gilbert, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşı için taziyede bulundu.

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Gazze'deki Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Gilbert,
"Dün yakın dostum ve sevgili meslektaşım Şifa acil servisin başındaki Dr. Hani Al-Haitham, sevgili eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğu Shireen, Tia, Sameer, Wafa ve Sara ile birlikte İsrail tarafından vahşice katledildi."
ifadesini kullandı.

"Filistin'i yeniden inşa edeceğiz"

Gilbert, İsrail askerlerinin acımasızca 7 silahsız sivili öldürdüğünü ve bunun tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu belirterek,
"Şifa'yı, Gazze'yi, Filistin'i yeniden inşa edeceğiz."
vurgusu yaptı.


#İsrail
#Filistin
#Doktor
#Şifa Hastanesi
#Gazze
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