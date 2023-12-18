Terör devleti İsrail doktor çifti ve beş çocuğunu vahşice katletti

Dr. Mads Gilbert (solda) - Dr. Hani Al-Haitham (sağda)
Doktor Mads Gilbert, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşı için taziyede bulundu.
7 kişilik aileyi yok ettiler
7 kişilik aileyi yok ettiler
Gazze'deki Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Gilbert,
"Dün yakın dostum ve sevgili meslektaşım Şifa acil servisin başındaki Dr. Hani Al-Haitham, sevgili eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğu Shireen, Tia, Sameer, Wafa ve Sara ile birlikte İsrail tarafından vahşice katledildi."
ifadesini kullandı.
"Filistin'i yeniden inşa edeceğiz"
"Filistin'i yeniden inşa edeceğiz"
Gilbert, İsrail askerlerinin acımasızca 7 silahsız sivili öldürdüğünü ve bunun tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu belirterek,
"Şifa'yı, Gazze'yi, Filistin'i yeniden inşa edeceğiz."
vurgusu yaptı.
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1 saat önce