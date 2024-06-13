Terör devleti İsrail Filistin'in vergilerine de el koydu: ABD'den 'derhal nakledin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Filistin kendi fonlarına erişmeli"
"İsrail'in çıkarlarına da zarar veriyor"
Matthew Miller, bu tür bir kararın sadece Filistin halkına değil, "İsrail'in çıkarlarına da zarar verdiğini" savundu.
Miller, "Filistin Yönetimi, yıllar boyunca ve özellikle 7 Ekim'den bu yana, Batı Şeria'da sükunet ve istikrarı korumak için inanılmaz derecede sıkı çalıştı ve İsrail hükümetinin bu tür bir eylemi, Batı Şeria'nın istikrarını bozma ve İsrail'in kendi güvenliğine daha fazla zarar verme riskini taşıyor." diye konuştu.
Terör devleti İsrail Filistin'in vergilerine de el koydu
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Haziran'da, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) tutarında kesinti yapılarak, bu paranın Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsrailli ailelere aktarılması talimatını vermişti.