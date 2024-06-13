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Terör devleti İsrail Filistin'in vergilerine de el koydu: ABD'den 'derhal nakledin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in, Filistin yönetimi adına toplanan vergilere el koymasının uygun olmadığını, vergi paralarının "derhal Filistin yönetimine nakledilmesi gerektiğini" belirtti. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in kararının 'olağanüstü derecede yanlış' olduğunu vurguladı.

23:45 - 13/06/2024 جمعرات
Güncelleme: 00:25 - 14/06/2024 جمعہ
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Filistin kendi fonlarına erişmeli"

Miller, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in el konulduğunu duyurduğu Filistinlilere ait parayla ilgili,
"Bu fonların Filistin halkına ait olduğunu İsrail hükümetine açıkça ifade ettik. Derhal Filistin yönetimine nakledilmeleri gerekiyor."
dedi.
"Filistin halkının kendi fonlarına erişme ve hükümetlerini finanse etme olanağına sahip olması önemlidir."
diyen Miller, Smotrich'in kararının
"olağanüstü derecede yanlış"
olduğunu vurguladı.

"İsrail'in çıkarlarına da zarar veriyor"

Matthew Miller, bu tür bir kararın sadece Filistin halkına değil, "İsrail'in çıkarlarına da zarar verdiğini" savundu.

Miller, "Filistin Yönetimi, yıllar boyunca ve özellikle 7 Ekim'den bu yana, Batı Şeria'da sükunet ve istikrarı korumak için inanılmaz derecede sıkı çalıştı ve İsrail hükümetinin bu tür bir eylemi, Batı Şeria'nın istikrarını bozma ve İsrail'in kendi güvenliğine daha fazla zarar verme riskini taşıyor." diye konuştu.

Terör devleti İsrail Filistin'in vergilerine de el koydu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Haziran'da, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) tutarında kesinti yapılarak, bu paranın Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsrailli ailelere aktarılması talimatını vermişti.



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