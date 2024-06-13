Terör devleti İsrail Filistin'in vergilerine de el koydu: ABD'den 'derhal nakledin' çağrısı

Matthew Miller, bu tür bir kararın sadece Filistin halkına değil, "İsrail'in çıkarlarına da zarar verdiğini" savundu.

Miller, "Filistin Yönetimi, yıllar boyunca ve özellikle 7 Ekim'den bu yana, Batı Şeria'da sükunet ve istikrarı korumak için inanılmaz derecede sıkı çalıştı ve İsrail hükümetinin bu tür bir eylemi, Batı Şeria'nın istikrarını bozma ve İsrail'in kendi güvenliğine daha fazla zarar verme riskini taşıyor." diye konuştu.