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Dünya

Terör devleti İsrail hastane bastı: Tüm sağlık personelini tehdit edip sorguladılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesine baskın yapan İsrail güçlerinin, Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut ve çalışanları alıkoyarak sorguladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, kadınlar da dahil tüm sağlık personelini alıkoydu ve acil serviste tehdit altında sorguladı." denildi.

19:33 - 12/12/2023 Salı
AA
İsrail sık sık hastanelere baskın düzenleyip masum sivilleri katlediyor. (Foto: Arşiv)
İsrail sık sık hastanelere baskın düzenleyip masum sivilleri katlediyor. (Foto: Arşiv)

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesindeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tüm sağlık personelini tehdit edip sorguladılar

Kudra,
"Kemal Advan Hastanesine baskın yapan işgalci İsrail güçleri, Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut ve kadınlar da dahil tüm sağlık personelini alıkoydu ve acil serviste tehdit altında sorguladı."
ifadelerini kullandı.

Hastaneyi dün kuşatıp bugün baskın düzenlediler

İsrail'in ordusu Kemal Advan Hastanesini dün kuşatıp hedef almış ve bugün de baskın düzenlemişti.

Kemal Advan Hastane Müdürü Kahlut, dün, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.

Hastane içinde çocukları katlettiler

Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu aktaran Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık'ta "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kamal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı." açıklamasını yapmıştı.



#İsrail
#Hastane
#Gazze
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