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Terör devleti İsrail kendi vatandaşını da SİHA'yla vurdu

Gazze sınırında bulunan Efiyahu Muri, İsrail Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından vurularak hayatını kaybetti. İsrailli yetkililerin, Muri'nin ailesiyle henüz iletişime geçmediği bildirildi.

16:16 - 15/01/2024 Pazartesi
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Katil İsrail ordusu, yeni bir skandala daha imza attı. Gazze sınırını geçen İsrailli bir sivil, Filistinli zannedilerek öldürüldü.


Haaretz'in haberine göre, 29 yaşındaki İsrailli Efiyahu Muri, 7 Ekim'den yaklaşık 2 hafta sonra bilinmeyen bir nedenle Gazze sınırını geçti.


SİHA saldırısında öldürüldü


Yakınları, Muri'ye ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmaların ardından Muri'nin sınırın Gazze tarafında "silahlı Filistinli" zannedilerek İsrail ordusuna ait SİHA saldırısında öldürüldüğü ortaya çıktı.


Gazeteye konuşan Dagnit, kardeşi Muri'nin 23 Ekim'de aniden ortadan kaybolduğunu belirtti.


Terörist olarak tanımlandı


Dagnit, annesinin ilk başlarda kardeşini bir arkadaşının evine gitmiş olabileceğini düşündüğünü ancak daha sonra polise başvurduklarını dile getirdi.


Dagnit, "Kardeşim sınırdan geri dönmeye ve çitlere yaklaşmaya karar verdiğinde yanlışlıkla 'terörist' olarak tanımlandı ve bir SİHA saldırısında öldürüldü." dedi.


İsrailli yetkililer, aileyle iletişime geçmedi


İsrail ordusu Haaretz'in başvurusu üzerine Muri'nin bir SİHA saldırısında öldürüldüğünü doğrularken, şu ana kadar İsrailli yetkililerin aileyle iletişime geçmediğine işaret edildi.


Daha önce imza atılan skandallar


Haaretz gazetesi, daha önce de 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri vurduğunu yazmıştı.


Yine 7 Ekim'de İsrail'e ait bir tankın "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde İsrailli esirlerin bulunduğu bir eve ateş açtığı bildirilmişti.


Geçen ay da Gazze'de 3 İsrailli esir askerin, silah arkadaşlarınca yanlışlıkla "tehdit oluşturduğu" düşünülerek "dost ateşiyle" vurulup öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.




#İsrail
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#SİHA
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