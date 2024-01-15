Terör devleti İsrail kendi vatandaşını da SİHA'yla vurdu

İşgalci İsrail'in ambargosu ve bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler bir çuval un alabilmek için gıda kamyonunun geldiğini Gazze'nin kuzeyinde sahile koştu. Yemek yapmak için un almaya çalışan halkın üzerine işgalci İsrail askerlerinin ateş açması sonucu beş Filistinli hayatını kaybetti. Görüntüleri paylaşan Filistinli "Tarif edilemez bir çaresizlik içindeyiz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. İşgalciler bizi aşağılamak için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.