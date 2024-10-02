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Terör devleti İsrail'den silahlı saldırı bahanesiyle işgal: El Halil kentini askeri bölge ilan etti

Terör devleti İsrail'den silahlı saldırı bahanesiyle işgal: El Halil kentini askeri bölge ilan etti

00:562/10/2024, Çarşamba
AA
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İsrail'de eş zamanlı olarak düzenlenen silahlı saldırıda ölenler oldu.
İsrail'de eş zamanlı olarak düzenlenen silahlı saldırıda ölenler oldu.

İşgalci İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı düzenlenmiş ve altı kişi ölmüştü. Olay sonrası ise İsrail, saldırıyı bahane ederek El Halil kentini askeri bölge ilan etti. İşgalci İsrail ordusu, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi. Öte yandan Yafa saldırısına ilişkin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.

İsrail ordusu, Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, işgal altındaki El Halil kentini askeri bölge ilan etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi.

İşgalciler gerçek mermiyle Filistinlilere ateş açtı

Halil kentinin kuzeyindeki
Halhul Köprüsü
yakınında duran bir grup gence İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu gençlerden biri yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Halil kentinin askeri bölge ilan edildiği duyurulurken,
Yafa
saldırısını gerçekleştiren 2 Filistinlinin Halil kentinden olduğu belirtildi.

Katillerden sürgün isteği

Yafa saldırısına ilişkin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu akşam Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin
Gazze Şeridi
'ne sürülmesini istedi.

İsrail polisi, akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.



#Silahlı Saldırı
#El-Halil kenti
#Filistin
#israil
#Yafa saldırısı
#Gazze Şeridi
#Yafa

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