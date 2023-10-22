Terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları Cenin'de bir camiye bombalı saldırı düzenledi

Emperyalistler, Osmanlı’yı tarihten silmek için en az üç asır savaştılar Osmanlı’yla her cephede. Sonunda Osmanlı tarihten silindi ama bitirilemedi. Osmanlı bedenen çöktü ama ruhen yaşıyor. BATI UYGARLIĞI GAZZE’DE TARİHE GÖMÜLDÜ! Hatta şöyle söylüyorum bendeniz bunu daha şık ve sarsıcı bir dille: Osmanlı bilfiil / bedenen çöktü ama bilkuvve / ruhen yaşıyor. Batı uygarlığı ise bilfiil / bedenen, ceset olarak yaşıyor ama bilkuvvve / ruhen çöktü, ölü. İnsanlığa insanlık adına verebileceği bir şey kalmadı