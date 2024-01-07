Terör devleti ölülere de ‘işkence’ ediyor

Gazze’de 22 binin üzerinde insan öldürerek terör estirmeye devam eden işgalci güç İsrail, her geçen gün insanlık suçlarına bir yenisini ekliyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güney bölgelere göç etmeyen Filistinliler, saldırılarda şahit oldukları yıkım ve ölümleri aktarırken, toplu mezarlara defnedilen cenazelerin dahi rahat bırakılmadığı ve buldozerlerle toprak üstüne çıkarıldığı kaydedildi. Gazze Şeridi’nde 27 Ekim’de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze Limanı, Şatı Mülteci Kampı, Şeyh Rıdvan, Ed-Derec, Eş-Şucaiye, Et-Tuffah, Ez-Zeytun mahallelerinden 2 Ocak’ta, arkalarında çürümüş cansız bedenler ve enkaz bırakarak çekilmeye başladı. Bölgede katliamlara şahitlik eden Filistinliler, sokaklara atılan cesetlerinin bir kısmının çürüdüğünü, bir kısmının da sokak köpekleri tarafından parçalandığına tanık olduklarını söyledi. Filistinli Mahmud Hudari, El-Minara Mahallesi sakinlerinin “binalara ve altyapıya yönelik büyük çaplı yıkımın” şokunu tarif etmekte aciz kaldığını ifade etti. Hudari, “İsrail ordusu, yol kenarında duran araçlara kadar bölgedeki her şeyi yok etti, buldozer ve tanklarla ezdi. İsrail ordusu caddeleri buldozerlerle kazdı ve toprak sokaklara çevirdi. Cesetler yerde yatıyordu; çoğu çürümeye başlıyor ve bazılarını başıboş köpekler yiyordu” dedi.