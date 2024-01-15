Terör devleti soykırıma ek bütçe ayırdı: 2024 yılı için 15 milyar dolar

Uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 2,3 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 30 bin yere saldırı düzenlediğini duyurdu. Önceki aylarda daha çok Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştıran siyonist katiller, geçen aydan itibaren daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği orta ve güneydeki bölgelere doğru saldırılarını genişletti. Saldırılar nedeniyle 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu, Gazze'deki nüfusun yüzde 45'i gıda sıkıntısı nedeniyle şiddetli açlık çekiyor.