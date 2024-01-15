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Dünya

Terör devleti soykırıma ek bütçe ayırdı: 2024 yılı için 15 milyar dolar

Terör devleti İsrail, 2024 yılı için Gazze'de 100 günü aşkın süredir gerçekleştirilen soykırım saldırıları nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren bütçeyi kabul etti.

22:16 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:06 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Gazze Kasabı Netanyahu, bütçenin 'savaş bütçesi' olduğunu belirtti.
Gazze Kasabı Netanyahu, bütçenin 'savaş bütçesi' olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kabine 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki "savaş" nedeniyle yapılacak değişikliği onaylayarak, 15 milyar dolarlık ek harcamayı onayladı.

15 milyar dolarlık ek fonun savunma, savaştan etkilenenlere tazminat, polis, sağlık ve eğitim gibi alanlar için kullanılacağı belirtildi.

Bebek katili İsrail'in Gazze Kasabı Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasından önce yaptığı açıklamada, bunun bir "savaş bütçesi" olduğunu kaydederek, bütçenin yedek askerler ve ailelerinin yanı sıra bakanlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.


#İsrail
#bütçe
#işgal
#Gazze
8 saat önce
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