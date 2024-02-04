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Dünya

Terör devletine ağır darbe: 43 araç imha edildi 15 işgalci öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son birkaç günde terör devleti İsrail'e ait 43 aracın tamamen veya kısmen imha edildiğini 15 işgalcinin ise öldürüldüğünü duyurdu.

23:35 - 4/02/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın son günlerde İsrail güçlerine karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, İsrail güçlerinin roketler, tahkimat ve anti-personel cihazlarıyla 17 farklı saldırıda hedef alındığını bildirdi.

Kassam Tugaylarının düzenlediği saldırılarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsrail askerinin yaralandığını ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam Tugaylarının "4 insansız hava aracını ele geçirdiğini, toplamda 43 askeri aracı tamamen veya kısmen hedef aldığını, Tel Aviv ve çevresine yoğun bir roket bombardımanı düzenlediğini" belirtti.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamaya karşılık İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
#Kassam Tugayları
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