Dünya Terör ittifakının hedefi Türkiye
ORTADOĞU

Terör ittifakının hedefi Türkiye

Türkiye’ye karşı kurulan terör ittifakı Şam’da bir araya geldi. Hafter terör örgütünün üst düzey temsilcileri, Cumartesi akşamı Şam’da Esad rejimi ile “Türkiye’ye karşı işbirliğini” görüştü. Görüşmelerin BAE-Rusya koordinasyonuyla gerçekleştirildiği iddia edildi. Hafter terör örgütü, rejimin İdlib’i hedef almasına paralel Trablus’a saldırıları yoğunlaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafter temsilcileri Şam’da Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat (sağdan ikinci) tarafından karşılandı.
Hafter temsilcileri Şam’da Esad rejimi Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat (sağdan ikinci) tarafından karşılandı.

Rusya destekli Esad rejiminin İdlib’de sivillere yönelik katliam politikası devam ederken, Şam’a başka bir terör unsuru tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin siyasi, ekonomik ve askeri destek verdiği Libya’daki terör örgütü Hafter’e bağlı sözde siyasi yetkililer, Şam’da Esad rejimi yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görüşmenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Ziyaretin zamanlaması, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya’da Türkiye’ye karşı kurulan cephenin fotoğrafını da ortaya koydu. Hafter terör grubuna, Rusya merkezli özel güvenlik şirketi Wagner’in 2500 paralı askeriyle destek verdiği biliniyor. Hafter terör temsilcileri ile Esad rejimi arasında “Türkiye’ye karşı işbirliği” konusunun masaya yatırıldığı belirtildi. Esed rejimi ve Hafter terör gurubu işledikleri insanlık suçları ile biliniyor.

Hafter

HAFTER’İN ADAMLARI ŞAM’DA

Cumartesi akşamı Şam’a bir ziyaret gerçekleştiren Hafter temsilcilerinin Türkiye’nin bölgedeki varlığına karşı işbirliğini konuştuğu belirtildi. Görüşmelerde Hafter tarafında sözde Başbakan Yardımcısı Dr. Abdulrahman al-Ahireş, sözde Dışişleri Bakanı Dr. Abdulhadi el-Havaij ve sözde istihbarat başkanı general Mustafa el-Mukrin’in bulunduğu belirtildi. Hafter terörü temsilcileri Şam’da Esad rejmi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat tarafından karşılandı.

İDLİB VE TRABLUS’A EŞ ZAMANLI SALDIRI

Hafter terör örgütü, İdlib’de Esad rejiminin Şubat ayında saldırılarını yoğunlaştırmasına paralel olarak, Libya’nın başkenti Trablus’u hedef almaya başladı. Eş zamanlı gelişen süreç iki taraf arasında bir koordinasyonun kurulduğu iddialarına neden oldu. Hafter temsilcilerinin Şam ziyareti bu koordinasyonun varlığını teyit etti. Kendi halklarını hedef alan iki gayri meşru taraf arasındaki koordinasyonun BAE ve Rusya tarafından sağlandığı iddialar arasında. BAE geçtiğimiz yıl Şam’daki Büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

UMH SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ

  • Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait askeri araçları kullanılmaz hale getirdi. UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Silahlı birliklerimiz, Aziziye’deki Dördüncü Tugay’a girmeye çalışan savaş suçlusu Halife Hafter’e bağlı milisleri hedef alarak askeri araçlarını kullanılamaz hale getirdi. Birliklerimiz bu tür sızma girişimlerine en sert şekilde karşılık verme talimatı almıştır." ifadelerini kullandı. Hafter'e bağlı milislerin dün başkent Trablus’a 60’dan fazla füze fırlatması üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Fethi Başağa "Trablus’un güneyindeki bütün Hafter mevzilerini vuracağız." demişti. Bu sabah Hafter milislerinin konuşlandığı 11 mevzinin de vurulduğu duyurulmuştu. Öte yandan Hafter terör örgütü Mitiga Havaalanı'na ardı ardına saldırı düzenledi. Saldırılar sabah saatlerine kadar sürdü. Hafter'e bağlı milisler, akşam saatlerinde Mitiga Havaalanı'na 2 füzeyle saldırı düzenledi. Hafter milisleri gece saatlerinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Geçen cuma günü Hafter milisleri Mitiga Havaalanı ve çevresine yaklaşık 60 füzeyle saldırmıştı. Darbeci Hafter yaklaşık 1 haftadır Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenliyor.

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