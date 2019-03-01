Dünya Terör örgütlerinin yeni gözdesi İHAlar
ORTADOĞU

​Terör örgütlerinin yeni gözdesi: İHA’lar

Terör örgütlerinin yeni gözdesi: İHA’lar

Terörle mücadelede ve konvansiyonel savaşlarda ağırlığı giderek artan İHA’lar ve drone'lar, küresel terör gruplarının elinde de önemli bir silah halini almış durumda. YPG/PKK drone'ları hem havadan patlayıcı bırakmak için kullanıyor hem de kamikaze yani intihar saldırılarında. Bugüne kadarki İHA saldırıları engellenmiş olsa da, yakın gelecekte YPG/PKK’nın bu terör yöntemine daha sık başvurması bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
PKK VE DEAŞ'ın pek çok kez saldırı amaçlı kullandığı drone'lar düşürüldü.
PKK VE DEAŞ'ın pek çok kez saldırı amaçlı kullandığı drone'lar düşürüldü.

İnsansız hava aracı teknolojisi, devletlerin terörle mücadele, sınır güvenliği ve düzensiz göçme mücadelede giderek daha fazla yardım aldıkları bir teknoloji. Bu araçların sahip olduğu kabiliyetler gelişen teknolojiye bağlı olarak her geçen gün artıyor. Ancak insansız hava araçlarının yaygınlaşması ve ulaşılabilir hale gelmeleri terör örgütleri tarafından da kullanılmalarını mümkün kılıyor.

  • DEAŞ ve PKK da yeni teknolojiden yararlanan gruplar arasında

PKK, DEAŞ'ın çok sık kullandığı İHA'lı saldırı biçimini kullanmaya başladı.n

Bugün, Asya, Afrika, Ortadoğu ve hatta Latin Amerika'da İHA'lar ve drone'lar terörist grupların hatta darbeci yapılanmaların elinde önemli bir silah halini almış durumda.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta mücadele ettiği DEAŞ ve PKK terör örgütleri de bu yeni teknolojiden yararlanan yasadışı gruplar arasında.

PKK'nın maket uçakla saldırısı böyle engellendi
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PKK'nın maket uçakla saldırısı böyle engellendi
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bazı askeri noktalara PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla yönlendirdiği 2 maket uçak etkisiz hale getirildi.
Şehit Ercüment Türkmen Kışlası ile İlçe Jandarma Komutanlığı hava sahasında Irak sınırları içerisinden gönderilen maket uçaklar tespit edildi. Güvenlik güçlerince dronesavar ve teknik cihazlarla etkisiz hale getirilen maket uçaklardan biri Çalışkan Beldesi kırsalına, diğeri Özgen köyü kırsalında düşürüldü. Yapılan incelemede uçaklara çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı tuzaklandığı belirlendi.

DEAŞ, 7 ülkeden İHA satın aldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından konuyla ilgili hazırlanan rapora göre, DEAŞ bu teknolojiyi terörist amaçları için kullanan ilk örgütlerden biri.

DEAŞ, İngiltere, İspanya ve Bangladeş'te üyelerine kurdurduğu paravan şirketlerle İHA parçaları temin etmeye başladı.

DEAŞ'ın kullandığı drone'lar, kısa sürede 4 adet el yapımı patlayıcıyı hedef üzerine bırakacak kapasiteye ulaştı.

Drone'lar, terör örgütünün intihar saldırıları ile desteklenen karmaşık eylemlerinin parçası haline geldi. Örgüt, bomba yüklü araçlarını hedefe yönlendirmek için de drone'lardan yararlandı.

Drone'lardan elde edilen görüntüler terör propagandasında da kullanıldı.

PKK'nın bomba yüklü 'drone'u düşürüldü.n

YPG/PKK’nın drone'lu saldırı girişimleri etkisiz kılındı

Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunda bu silahı kullanan bir başka terör örgütü ise PKK-PYD. Örgüt, ilk drone'larını, Rakka'da DEAŞ'tan elde ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanma girişimde bulundu.

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2017 ve 2018 yıllarında YPG/PKK’nın TSK üs bölgelerine yönelik drone'lu saldırı girişimlerinin tamamı etkisiz kılındı.

Drone'ları sivilleri vurmak için kullandılar

Trt haberinde; terör örgütü askeri hedeflere karşı başarısız olunca drone'ları sivilleri vurmak için kullandı.

10 Kasım 2018'te Atatürk'ü anma törenleri sırasında Şırnak'ta 8 drone'la saldırı düzenleme girişimi de engellendi. Tören alanındaki sivillerin yanı başına düşen bir drone'daki patlayıcı ise elektronik karıştırıcılar sayesinde infilak etmeden etkisiz hale getirildi.

PKK’dan DEAŞ’ın drone taktiği
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PKK’dan DEAŞ’ın drone taktiği

DEAŞ'ın İHA'ları düşürüldü
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DEAŞ'ın İHA'ları düşürüldü

DEAŞ gitti PKK da gidecek
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DEAŞ gitti PKK da gidecek

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