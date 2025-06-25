Terör örgütü DEAŞ'ın Lübnan'daki lideri yakalandı

gerçekleştirilen operasyonda Askeri İstihbarat Dairesi'nin, terör örgütü DEAŞ'ın önde gelen liderlerinden biri olan ve güvenlik operasyonlarının planlanmasına katılan "Kasura" lakaplı kişiyi yakaladığı belirtildi.

gerçekleştirilen operasyonda Askeri İstihbarat Dairesi'nin, terör örgütü DEAŞ'ın önde gelen liderlerinden biri olan ve güvenlik operasyonlarının planlanmasına katılan "Kasura" lakaplı kişiyi yakaladığı belirtildi.

"bir dizi takip ve istihbarat çalışmasının ardından"

"bir dizi takip ve istihbarat çalışmasının ardından"

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile elektronik cihazlar ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanların da ele geçirildiği kaydedildi.