Terör örgütü DEAŞ'ın Lübnan'daki lideri yakalandı

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen takip ve istihbarat çalışmalarının ardından Kasura lakaplı DAEŞ lideri, çok sayıda silah ve mühimmat ile ele geçirildi.
Lübnan ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki liderinin yakalandığını duyurdu.
Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile elektronik cihazlar ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanların da ele geçirildiği kaydedildi.
Şami'nin, 27 Aralık 2024'te Askeri İstihbarat Dairesi tarafından düzenlenen nitelikli bir operasyon sonucu çok sayıda DEAŞ mensubuyla birlikte yakalandığına işaret edildi.