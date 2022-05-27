Dünya Terör örgütü PKKnın sivilleri hedef alan saldırıları arttı Irakın Duhok kentinde 2 çocuk öldürüldü
ASYA

Terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan saldırıları arttı: Irak'ın Duhok kentinde 2 çocuk öldürüldü

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Örgütün kent merkezinde gerçekleştirdiği saldırılarda iki çocuk öldü, bir çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuğun babası Ferhad Nerveyi, PKK'nın sivilleri özellikle hedef aldığını söyleyerek "Bu ilk değil son da olmayacaktır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKKnın sivilleri hedef alan saldırıları arttı: Irakın Duhok kentinde 2 çocuk öldürüldü
Foto/arşiv

Türkiye, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonu "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" sözleriyle duyurdu.

PKK ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR

Mehmetçiğin kararlı mücadelesiyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde katliamlarını sürdürüyor. Sivilleri hedef alan hain örgüt, Duhak'ta gerçekleştirdiği saldırıda iki çocuğun ölümüne, bir çocuğun da yaralanmasına sebep oldu.

PKK'nın saldırısında yaralanan çocuğun babası Ferhad Nerveyi, PKK'nın özellikle Amedi halkını hedef aldığını söyledi. Nerveyi, "Bu ilk değil son da olmayacaktır. PKK sürekli Amedi halkını hedef alıyor." dedi.

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