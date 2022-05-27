Terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan saldırıları arttı: Irak'ın Duhok kentinde iki çocuk öldürüldü

Türkiye, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonu "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" sözleriyle duyurdu.

PKK ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR

Mehmetçiğin kararlı mücadelesiyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde katliamlarını sürdürüyor. Sivilleri hedef alan hain örgüt, Duhak'ta gerçekleştirdiği saldırıda iki çocuğun ölümüne, bir çocuğun da yaralanmasına sebep oldu.

PKK'nın saldırısında yaralanan çocuğun babası Ferhad Nerveyi, PKK'nın özellikle Amedi halkını hedef aldığını söyledi. Nerveyi, "Bu ilk değil son da olmayacaktır. PKK sürekli Amedi halkını hedef alıyor." dedi.

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