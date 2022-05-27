Dünya Terör örgütü PKKnın sivilleri hedef alan saldırıları arttı Irakın Duhok kentinde iki çocuk öldürüldü
ASYA

Terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan saldırıları arttı: Irak'ın Duhok kentinde iki çocuk öldürüldü

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Örgütün kent merkezinde gerçekleştirdiği saldırılarda iki çocuk öldü, bir çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuğun babası Ferhad Nerveyi, PKK'nın sivilleri özellikle hedef aldığını söyleyerek "Bu ilk değil son da olmayacaktır." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKKnın sivilleri hedef alan saldırıları arttı: Irakın Duhok kentinde iki çocuk öldürüldü
Foto/arşiv

Türkiye, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonu "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" sözleriyle duyurdu.

PKK ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR

Mehmetçiğin kararlı mücadelesiyle köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde katliamlarını sürdürüyor. Sivilleri hedef alan hain örgüt, Duhak'ta gerçekleştirdiği saldırıda iki çocuğun ölümüne, bir çocuğun da yaralanmasına sebep oldu.

PKK'nın saldırısında yaralanan çocuğun babası Ferhad Nerveyi, PKK'nın özellikle Amedi halkını hedef aldığını söyledi. Nerveyi, "Bu ilk değil son da olmayacaktır. PKK sürekli Amedi halkını hedef alıyor." dedi.

PKK'ya bir darbe daha: 16 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
PKK'ya bir darbe daha: 16 terörist etkisiz hale getirildi
iOS 16 için geri sayım

iOS 16 için geri sayım

​İphone'lara gelmesi beklenen 5 yenilik...
Adana kavruluyor

Adana kavruluyor

​Hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı.
Joe Biden: Putin tüm Avrupayı NATOlaştırdı

DEİK Merkez Ofisi Açılışı Töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe gecesi 15 dakika daha geç kalmış olsaydık...

Bursa'da toplanıyor: ​400 milyon TL gelir elde edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.