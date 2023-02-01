Terör örgütü PKK/YPG Haseke’de 55 genci daha zorla silah altına aldı

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, işgalindeki Haseke'de Arap gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor.
Terör örgütü PKK/YPG, son bir haftada Haseke ve Halep illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde 108 genci alıkoymuştu.
Böylece terör örgütü 25 ocak tarihinden bu yana en az 163 genci zorla silahlı kadrosuna kattı.
Münbiç ilçesinde esnaf, gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etmek için 26 Ocak'ta kepenk indirmişti.
PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.