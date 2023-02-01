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Terör örgütü PKK/YPG Haseke’de 55 genci daha zorla silah altına aldı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde işgalinde tuttuğu bölgelerde son 3 günde çoğu Arap 55 genci daha zorla silahlı kadrosuna kattı.

15:32 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, işgalindeki Haseke'de Arap gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor.

PKK/YPG'li teröristler, köy girişleri ve ilçelerde kurduğu sözde yol kontrol noktalarında
Haseke'ye bağlı İskenderune, Cezaa, Mustafaviyye, Kahurte ve Tel Aver
köylerden 38 genci,
Tel Köçer ve Cevadiyye
beldelerindeki pazar yerlerinden de 17 genci olmak üzere toplamda 55 genci daha alıkoydu.
Terör örgütü son 3 günde alıkoyduğu 55 genci Haseke’ye bağı
Malikiyle
ilçesindeki sözde toplama ve eğitim kampına götürdü.

SON BİR HAFTADA 108 GENÇ ALIKONULDU

Terör örgütü PKK/YPG, son bir haftada Haseke ve Halep illerinde işgalinde tuttuğu bölgelerde 108 genci alıkoymuştu.

Böylece terör örgütü 25 ocak tarihinden bu yana en az 163 genci zorla silahlı kadrosuna kattı.

Münbiç ilçesinde esnaf, gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katan terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etmek için 26 Ocak'ta kepenk indirmişti.

PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.



#arap genc
#Haseke
#PKK/YPG
2 saat önce
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Terör örgütü PKK/YPG Haseke’de 55 genci daha zorla silah altına aldı
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