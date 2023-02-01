Terör örgütü PKK/YPG Haseke’de 55 genci daha zorla silah altına aldı

Esed rejiminin 2012’de anlaşmalı bir şekilde PKK’ya bıraktığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerinde hareketli günler yaşanıyor. Rejimin, iki mahalleyi abluka altına alıp akaryakıt, gaz ve gıda maddesi girişini yasaklamasıyla tansiyon yükseldi. Örgüt ise misilleme için 48 saat süre verdi. Örgüt ile rejimin arasına Rusya girdi.