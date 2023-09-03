Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti 13 kişi yaralandı

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor şehrinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar büyüyor. Terör örgütüne karşı başlatılan temizlik, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Rakka ve Haseke kırsalına da sıçradı. İki ildeki dört köyün teröristlerden temizlendiği bildirildi.