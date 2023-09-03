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Terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor'a saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti 13 kişi yaralandı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG’nin yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

17:13 . 3/09/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Deyrizor ilinin doğusunda Arap aşiretlerin terörden temizlediği Hacin köyüne PKK/YPG’nin ağır silahlarla saldırısında biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan 7’si çocuk 13 sivil hastanelere nakledildi.

Çatışmaların merkezindeki Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki alanlarda Arap aşiretlerce 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Terör örgütü dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı.

Arap aşiretleri dün akşam saatlerinde, Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG’den arındırmıştı.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

PKK/YPG, bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak terörist faaliyetleri için finansman sağlıyor.



#Deyrizor
#PKK/YPG
#Hacin
31 dakika önce
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